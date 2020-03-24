Жаров получил должность гендиректора АО "Газпром-Медиа Холдинг"

Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров получил должность генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг", сообщили представители компании.

Жаров приступит к исполнению своих обязанностей во вторник, 24 марта. Пост гендиректора холдинга он будет занимать ближайшие три года, сообщает телеканал RT.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора. По данным "Интерфакса", его пост может занять начальник управления администрации главы РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры Андрей Липов.

Мишустин ранее сообщал, что во всех российских регионах будут проведены учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее решение российское правительство приняло в связи с распространением коронавирусной инфекции.