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12:09   24 Марта 2020
Политика

Жаров получил должность гендиректора АО "Газпром-Медиа Холдинг"

Жаров получил должность гендиректора АО "Газпром-Медиа Холдинг"

Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров получил должность генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг", сообщили представители компании.

Жаров приступит к исполнению своих обязанностей во вторник, 24 марта. Пост гендиректора холдинга он будет занимать ближайшие три года, сообщает телеканал RT.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора. По данным "Интерфакса", его пост может занять начальник управления администрации главы РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры Андрей Липов.

Мишустин ранее сообщал, что во всех российских регионах будут проведены учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее решение российское правительство приняло в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #жаров #газпром-медиа

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