Минтруд РФ не будет выдавать больничные листы родителям детей, которые обучаются удаленно
Министерство труда Российской Федерации заявило, что родителям, чьи дети переведены на удаленное обучение на фоне распространения нового типа коронавируса COVID-2019 не будут выдавать больничный лист.
В российских средних учебных заведениях с 23 марта по 12 апреля объявляются каникулы. Об этом заявил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.
На сегодняшний день, в Российской Федерации зарегистрировано 438 случаев инфицирования новым типом коронавируса, 17 человек выздоровели. Об этом сообщил телеканал RT.
Представители спортивного министерства, в свою очередь, дали рекомендации отменить или перенести даты проведения всех спортивных мероприятий, которые были запланированы в РФ с 21 марта 2020 года.