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12:01   24 Марта 2020
Россия

«Супертанк» Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

«Супертанк» Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

Мечта танкиста – российский танк Т-95. Разработанный СССР в конце холодной войны, эта боевая машина высокомобильна, имеет отличную броню и обладает огромной боевой мощью. Если бы танк поступил в серийное производство, он бы превзошел все современные танки НАТО.

На всех боевых танках США M1 Abrams и всех немецких Leopard 2 в качестве основного орудия установлены 120-миллиметровые пушки L-44 и их модификации L-55. У танка Т-95 калибр основного орудия – 152 миллиметра. Это стандартный артиллерийский калибр, который позволял бы машине вести артиллерийский огонь помимо основного.

Одним из главных аспектов Т-95 также была высокая башня. Все другие советские танки буквально прижаты к земле за счет низкого корпуса, который нужен для того, чтобы противнику труднее было прицелиться. У «супертанка» башня значительно больше. Обусловлено это необходимостью установки массивного основного орудия.

Преимуществом такой высокой башни является возможность использовать полузакрытую позицию танка («танк в окопе»). Когда боевая машина находится в таком положении, во фронтальную зону видимости попадает только лобовая часть башни танка и ствол для ведения огня.

«Супертанк» Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

Российские и советские танки не могут пользоваться полузакрытым положением из-за низкой башни. В этом отношении боевые машины находятся в невыгодном положении, но военные стратеги сочли такой недостаток приемлемым. У Т-95 все по-другому. Башня танка ненамного выступает над корпусом, что дает оптимальные углы возвышения и склонения ствола основного орудия. Такая возможность очень важна при городских боях – когда противник находится на возвышении, к примеру, на крыше жилого дома.

Планировалось, что на Т-95 будет установлена более ранняя модель дизельного двигателя, установленного на танке Т-14 «Армата». Это позволило бы обеспечить мощность в 1500 лошадиных сил и стать еще одной особенностью «супертанка», ведь остальные российские и советские машины отличаются недостаточной мощностью.

Такие показатели нужны, прежде всего, из-за большой массы танка – 55 тонн. В других моделях отечественного танкостроения предпочтение отдается более маневренным и легким машинам.

О броне Т-95 нет точной информации, но эксперты полагают, что на танк планировали установить навесную динамическую защиту и динамическую противокумулятивную броневую защиту.

Всего было произведено несколько прототипов Т-95. Многие его особенности, включая увеличенные углы склонения и возвышения ствола основного орудия и мощный двигатель, были использованы на боевом танке Т-14 «Армата». Если бы «супертанк» поступил в серийное производство, он бы заставил боевые машины НАТО «понервничать».

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Автор: Роман Самойлов
#россия #нато #производство #танк

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