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11:41   24 Марта 2020
Экономика

Банки в России задумались о повышении ставок по ипотеке и вкладам

Банки в России задумались о повышении ставок по ипотеке и вкладам

Ипотечные ставки в России устойчиво снижались с мая прошлого года и в феврале достигли уровня в 8,79%, но изменившаяся экономическая ситуация диктует банкам курс на повышение.

Банк "Открытие" уже поднял ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта, хотя и оставил прежней стоимость беззалоговых кредитов. Совкомбанк повысил ставки на вклады в рублях, а "Тинькофф банк" – по рублевым и долларовым вкладам, а также по накопительным счетам в рублях.

К пересмотру ипотечных ставок приступили также Росбанк, Райффайзенбанк и банк "Зенит". Однако некоторые кредитные организации выжидают и внимательно следят за изменениями на рынке. К примеру, ВТБ и "Почта банк" пока не поменяли условия по кредитным продуктам, включая ипотеку; не торопятся это делать в банке "Хоум Кредит" и "ОТП Банке", свидетельствуют данные опроса РИА Новости.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее отметила, что регулятор будет отслеживать риски финансовой стабильности, которые обычно становятся проинфляционными факторами. Также ЦБ считает правильным в среднесрочной перспективе вернуться к дальнейшему снижению ставок. Сейчас ключевая ставка сохранена на уровне шесть процентов годовых.

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Автор: Юлия Яковлева
#банки #ипотека #ставки по ипотеке

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