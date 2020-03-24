ЦБ РФ рекомендует банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема купюр

Центробанк Российской Федерации порекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в тех банкоматах, которые имеют функцию приема средств. Рекомендации связаны с ситуацией с коронавирусом.

Центробанк направил банкам рекомендацию ограничить выдачу наличных в банкоматах, которые имеют функцию приема денег. Эти меры связаны с борьбой с распространением коронавируса в стране.

Накануне Банк России посоветовал банкам обеспечить бесперебойное осуществление перевода средств, в том числе через платежную систему Банка России, открытия и ведения банковских счетов, а также обеспечить наличие средств в банкоматах.