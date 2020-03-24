Ростуризм сообщил, что все организованные туристы из РФ вернутся на родину до конца недели

Организованные туристы вернутся на родину до конца текущей недели. Об этом в понедельник сообщил Ростуризм.

Все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта. Примерно половина из них возвращаются планово, согласно купленным ранее билетам. Об этом сообщили в Ростуризме.

Оставшиеся организованные туристы также вернутся домой до конца месяца, если дата их вылета позже намеченного срока, туроператоры предложат им более ранние варианты возвращения домой. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

За прошлую неделю число организованных туристов, которые находятся за границей, сократилось со 100 тысяч человек до 57,8 тысячи.