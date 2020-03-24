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10:22   24 Марта 2020
Россия

Кедми рассказал об уникальном преимуществе экономики РФ перед странами Запада

Кедми рассказал об уникальном преимуществе экономики РФ перед странами Запада

Эпидемия коронавируса стала причиной того, что мир в 2020 году оказался на пороге новой «Великой депрессии». В этих условиях Россия обладает значительным преимуществом перед другими странами, рассказал изданию «Экономика Сегодня» военно-политический эксперт Яков Кедми.

Кризис, начавшийся из-за распространения вируса COVID-19, затронет весь мир. Пострадают все страны, начиная от США с их сильной экономикой, и заканчивая экономически слабой Украиной. Несмотря на серьезные последствия от эпидемии, Россия имеет преимущество перед другими странами, считает Кедми. Благодаря последним изменениям в области экономики, страна сможет пережить этот кризис с наименьшими потерями.

«Что Россия пыталась сделать, в чем ее преимущество перед другими? Россия много лет перестраивала свою экономику так, чтобы она могла выдержать кризисные ситуации. Не чтобы она была более эффективной, а чтобы она была более устойчивой. И они вышли на этот уровень примерно год назад», — отметил эксперт.

Это не значит, что кризис в экономике обойдет Россию стороной, но по сравнению с другими странами последствия будут минимальными. Западная экономика столкнется с большим потрясениями, ведь ее приоритетом является получение прибыли при малой готовности к кризисам.

«Когда экономика больше построена на получении прибыли, она шаткая. Это работает, если есть рынок. А если нет рынка, нет рабочих, если китайцы не потребляют столько, сколько раньше? Это то, что сейчас происходит», — заявил Кедми.

Ранее СМИ Соединенных Штатов, ссылаясь на аналитиков, сообщили, что эпидемия коронавируса является угрозой гегемонии страны. Заболевание поставит крест на глобализации, которая лежит в основе американского доминирования.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #сша #экономика #эпидемия #эксперт #коронавирус

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