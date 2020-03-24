Саудовская Аравия оказалась на пороге финансового кризиса из-за обвала нефтяного рынка

Значительные финансовые убытки могут понести страны Персидского залива, если стоимость нефти сохраниться на отметке $20 за баррель, считают эксперты Международного валютного фонда.

Если стоимость сырья не изменится, то казна Саудовской Аравии может опустеть к 2027 году, уверен эксперт Bloomberg Дэвид Фиклинг. Кроме того, экономика страны пострадает даже если цена нефти поднимется до $50-55 за баррель.

Цены на нефть рухнули в начале марта, когда страны-участницы ОПЕК не смогли договориться об условиях продления сделки. Распространение в мире нового типа пневмонии также негативно сказалось на стоимости сырья. На фоне обострения ситуации на нефтяном рынке, 23 марта Москва дала Белоруссии скидку на нефть в размере $16 за тонну.