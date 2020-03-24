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ЦБ РФ рекомендует банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема купюр

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9:56   24 Марта 2020
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Правоохранители пресекли деятельность крупнейшей хакерской группировки в РФ

Правоохранители пресекли деятельность крупнейшей хакерской группировки в РФ

Злоумышленники, действующие в киберпространстве, похищали у россиян их данные для доступа к кредитным картам и продавали их через интернет-магазины.

Задержания хакеров проходили в 11 регионах страны. Всего в полицию были доставлены более 30 людей, причастных к совершению киберпреступлений на территории РФ. Большая часть их них действовала в Ленинградской, Московской, Тамбовской и Калужской областях. 

По данным, представленным Федеральной службой безопасности, злоумышленники завладевали персональными данными россиян, которые необходимы для доступа к активации в различных платежных системах. Затем полученная незаконным образом информация продавалась третьим лицам через интернет магазины. 

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Автор: Илья Романович
#россия #фсб #хакеры #задержания

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