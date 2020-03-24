Житель Италии поблагодарил Россию и Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

Житель Италии поблагодарил Россию и лично президента РФ Владимира Путина за помощь его стране в борьбе с коронавирусом. Итальянец опубликовал видео, на котором убирает флаг ЕС, освобождая место триколору. Ролик активно репостят другие жители Италии.

Всего за несколько часов ролик набрал десятки тысяч репостов. Видеозаписью в своих аккаунтах делятся другие итальянцы.

"Мы думаем так: друзья познаются в беде. Спасибо президенту Путину, спасибо России", — пишет автор ролика в описании на канале YouTube.

Италия является самым пострадавшим от коронавируса государством Европы. Евросоюз отказался предоставить помощь в ответ на просьбу Рима.

21 марта президент России Владимир Путин пообещал поддержку Италии. Уже на следующий день в Риме приземлились семь самолетов с вирусологами, медоборудованием для диагностики коронавируса и дезинфекции. Также в Италию направятся российские медики, чтобы помочь коллегам в борьбе с коронавирусом.