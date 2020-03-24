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9:45   24 Марта 2020
Политика

Житель Италии поблагодарил Россию и Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

Житель Италии поблагодарил Россию и Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

Житель Италии поблагодарил Россию и лично президента РФ Владимира Путина за помощь его стране в борьбе с коронавирусом. Итальянец опубликовал видео, на котором убирает флаг ЕС, освобождая место триколору. Ролик активно репостят другие жители Италии.

Всего за несколько часов ролик набрал десятки тысяч репостов. Видеозаписью в своих аккаунтах делятся другие итальянцы. 

"Мы думаем так: друзья познаются в беде. Спасибо президенту Путину, спасибо России", — пишет автор ролика в описании на канале YouTube. 

Италия является самым пострадавшим от коронавируса государством Европы. Евросоюз отказался предоставить помощь в ответ на просьбу Рима. 

21 марта президент России Владимир Путин пообещал поддержку Италии. Уже на следующий день в Риме приземлились семь самолетов с вирусологами, медоборудованием для диагностики коронавируса и дезинфекции. Также в Италию направятся российские медики, чтобы помочь коллегам в борьбе с коронавирусом.  

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Автор: Илья Романович
#россия #италия #коронавирус

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