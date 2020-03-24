Цивилев заявил о выздоровлении одного из двух пациентов с COVID-19 в Кемерове

Один из двух зараженных коронавирусом пациентов в Кемерове выздоровел. Про выписку жителя Кемеровской области сообщил глава региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Лечение в инфекционной больнице города Кемерово проходит еще один пациент. Он заразился коронавирусной инфекцией во время путешествия по Италии. Всего в регионе было зафиксировано два случая заболевания.

Глава Кемеровской области отметил, что под наблюдением врачей в регионе остаются еще 15 человек с подозрением на коронавирус. Предполагается, что они могли иметь прямые контакты с заболевшими. В последнее время новых случаев заражения в Кузбассе выявлено не было.

Недостоверные данные о количестве заболевших коронавирусом будут проверять сотрудники Следственного комитета. Распространителям фейков грозит штраф до трех миллионов рублей.