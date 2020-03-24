Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Цивилев заявил о выздоровлении одного из двух пациентов с COVID-19 в Кемерове

Цивилев заявил о выздоровлении одного из двух пациентов с COVID-19 в Кемерове

 Гидрометцентр прогнозирует теплую весну в России

Гидрометцентр прогнозирует теплую весну в России
Житель Италии поблагодарил Россию и Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

Житель Италии поблагодарил Россию и Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

 Мишустин ждет предложений по ужесточению ответственности за нарушение карантина

Мишустин ждет предложений по ужесточению ответственности за нарушение карантина
Поднебесная строит «ночной кошмар» для США

Поднебесная строит «ночной кошмар» для США

 Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»

Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»
Цивилев заявил о выздоровлении одного из двух пациентов с COVID-19 в Кемерове

Цивилев заявил о выздоровлении одного из двух пациентов с COVID-19 в Кемерове

 Гидрометцентр прогнозирует теплую весну в России

Гидрометцентр прогнозирует теплую весну в России
Житель Италии поблагодарил Россию и Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

Житель Италии поблагодарил Россию и Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

 Мишустин ждет предложений по ужесточению ответственности за нарушение карантина

Мишустин ждет предложений по ужесточению ответственности за нарушение карантина
Поднебесная строит «ночной кошмар» для США

Поднебесная строит «ночной кошмар» для США

 Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»

Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»
8:46   24 Марта 2020
Общество

Цивилев заявил о выздоровлении одного из двух пациентов с COVID-19 в Кемерове

Цивилев заявил о выздоровлении одного из двух пациентов с COVID-19 в Кемерове

Один из двух зараженных коронавирусом пациентов в Кемерове выздоровел. Про выписку жителя Кемеровской области сообщил глава региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Лечение в инфекционной больнице города Кемерово проходит еще один пациент. Он заразился коронавирусной инфекцией во время путешествия по Италии. Всего в регионе было зафиксировано два случая заболевания.

Глава Кемеровской области отметил, что под наблюдением врачей в регионе остаются еще 15 человек с подозрением на коронавирус. Предполагается, что они могли иметь прямые контакты с заболевшими. В последнее время новых случаев заражения в Кузбассе выявлено не было.

Недостоверные данные о количестве заболевших коронавирусом будут проверять сотрудники Следственного комитета. Распространителям фейков грозит штраф до трех миллионов рублей. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #кемерово #кузбасс #цивилев #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...