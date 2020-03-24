Шмыгаль заявил о начале переговоров по реструктуризации внешнего долга Украины

Украинские власти на фоне расходов на предотвращение рисков распространения коронавирусной инфекции начали переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Правительство Украины уже начало вести переговоры о реструктуризации внешнего долга. Однако на фоне пандемии коронавируса многие страны открыли настоящую борьбу за деньги, пытаясь получить финансовую помощь или займ, отметил глава кабмина.

Шмыгаль заявил, что украинское руководство действует по примеру всех развитых стран. Сейчас они конкурируют между собой в борьбе за дешевый финансовый ресурс пополнения бюджета.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития готовы оказать поддержку Киеву на период борьбы с пандемией коронавируса. Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив добавила, что из-за ситуации с коронавирусом падение ВВП страны по итогам 2020 года может составить 5%, передает РИА Новости.