Китай восстановит транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая с 8 апреля восстановят транспортное сообщение с городом Ухань в провинции Хубэй, который стал очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном руководством КНР.

Ухань, ставший очагом распространения коронавируса нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в этом городе в середине декабря на фоне вспышки нового вида пневмонии, фактически был полностью закрыт для въезда и выезда в целях предотвращения рисков распространения инфекции.