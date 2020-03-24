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8:25   24 Марта 2020
Политика

Китай восстановит транспортное сообщение с Уханем

Китай восстановит транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая с 8 апреля восстановят транспортное сообщение с городом Ухань в провинции Хубэй, который стал очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном руководством КНР.

Ухань, ставший очагом распространения коронавируса нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в этом городе в середине декабря на фоне вспышки нового вида пневмонии, фактически был полностью закрыт для въезда и выезда в целях предотвращения рисков распространения инфекции.

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Автор: Борис Нестеров
#китай #ограничения #коронавирус

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