Гидрометцентр прогнозирует теплую весну в России

Жителей России ожидают теплые весна и лето. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пресс-конференции.

Средние температуры в период с апреля по сентябрь будут находиться в пределах нормы или немного выше, сообщает метеоролог. Температуры выше нормы в апреле прогнозируются в Сибирском, Уральском и Северо-Западном федеральных округах.

Вильфанд отметил, что в европейской части России апрель может быть более теплым, чем обычно. При этом на юге европейской части страны может наблюдаться недостаток осадков.

Теплый май с температурой, превышающей норму, ждет столичный регион, западные региона ЦФО, Забайкалье, Амурскую область и южную часть Якутии. На севере СФО и в УФО летом будет аномально тепло.

Температура в июле в пределах нормы ожидается в большинстве регионов страны. Чуть холоднее может быть на востоке европейской части РФ и в Западной Сибири. Август не предвещает отклонений от средних значений.