Антонов попросил Human Rights Watch не распространять вбросы о COVID-19 в РФ

Организация Human Rights Watch должна изучить интервью главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, который рассказал о реальном положении дел с коронавирусом в России. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов обратился к руководителю американской правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннету Роту с призывом не распространять ложную информацию о борьбе России с COVID-19. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Рот выложил пост на свою страницу в социальную сеть Twitter и заявил, что Москва якобы бездействует на фоне распространения коронавируса и "скупки богатыми россиянами аппаратов ИВЛ". При этом правозащитник сослался на материал издания The Moscow Times.

Антонов попросил Кеннета Рота прекратить дезинформировать людей о деятельности РФ по борьбе с коронавирусом. Он отметил, что Россия предприняла эффективные меры, которые позволяют противостоять новой глобальной угрозе. На данный момент РФ справляется лучше, чем ряд европейских стран, который HRW традиционно не критикует.

Дипломат предложил правозащитнику изучить информацию о реальном положении дел в России в англоязычной версии интервью главврача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко. Антонов подчеркнул, что в данный момент важно объединить усилия всего международного сообщества. Он обратил внимание, что Москва всеми силами помогает пострадавшей от коронавируса Италии.

"Сейчас самое главное – спасение человеческих жизней", — резюмировал посол РФ в США.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь недавно выступил с заявлением и рассказал, что Вашингтон имеет отношение к созданию коронавируса COVID-19. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было опубликовано учеными из США на страницах научного журнала Nature Science в 2015 году.