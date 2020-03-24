Трамп сообщил о результатах проверки своей супруги на коронавирус

Супруга американского президента Дональда Трампа не заразилась новым коронавирусом.

Лидер Соединенных Штатов ответил на вопрос журналистов по поводу здоровья своей супруги Мелании Трамп. Специалисты не выявили у первой леди коронавирусную инфекцию, передает РИА Новости.

Хозяин Белого дома ранее и сам прошел проверку на наличие COVID-19. Результат теста на коронавирус у Трампа также был отрицательный.

Один из журналистов пресс-пула Белого дома мог заболеть новым коронавирусом. Сотрудник пресс-центра в марте неоднократно посещал Белый дом. Трамп, комментируя ситуацию, признался, что ему неизвестно, о ком идет речь, мужчина это или женщина, но пожелал этому журналисту скорейшего выздоровления.