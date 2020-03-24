Мадонна назвала коронавирус "уравнителем" пока принимала ванну

Известная американская певица Мадонна в социальных сетях опубликовала видеоролик, на котором она принимает ванну с лепестками роз и рассуждает о коронавирусе.

Певица назвала COVID-19 "великим уравнителем", которому "не интересно, сколько у вас денег, насколько вы знамениты, смешны и умны, где живете, сколько вам лет и какой вы рассказчик", пишут РИА Новости. Мадонна сравнила вирус с кораблем, который тонет, а вместе с ним на дно идут и все присутствующие на борту.

Российская королева джаза Лариса Долина ранее вызвала недоумение у зрителей НТВ. Телеканал продемонстрировал "лицо юной девушки" 64-летней исполнительницы.