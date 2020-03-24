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Правительство Новосибирской области окажет дополнительную помощь семьям с детьми

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5:58   24 Марта 2020
Общество

Правительство Новосибирской области окажет дополнительную помощь семьям с детьми

Правительство Новосибирской области окажет дополнительную помощь семьям с детьми

Правительство Новосибирской области на заседании в понедельник одобрили законопроект о выделении дополнительной материальной помощи семьям с детьми. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующий законопроект разработан в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина от 20 марта.

При вступлении областного закона в силу, родители почти 39 тысяч детей Новосибирской области ежемесячно будут получать дополнительные денежные выплаты. Помощь коснется семей с детьми от трех до семи лет включительно.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов сообщил, что размер выплаты составит половину от величины регионального прожиточного минимума. На данный момент он составляет 6 018,5 рублей.

Одобренный правительством документ будет направлен на рассмотрение в ЗакС Новосибирской области. Порядок и условия назначения выплаты правительством установят после принятия закона.

На реализацию предусмотренных законопроектом мероприятий из бюджета региона будет выделено почти 640 миллионов рублей.

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Автор: Яна Либерман
#новосибирская область #поддержка семей

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