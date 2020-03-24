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5:35   24 Марта 2020
Общество

Российские инженеры намерены создать беспилотник для дезинфекции улицы

Российские инженеры намерены создать беспилотник для дезинфекции улицы

Оснащенный системой распыления для дезинфекции беспилотный автомобиль могут внедрить в России в качестве помощника в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель "Автонет" Ярослав Федосеев.

Аппарат будет представлять собой беспилотный автомобиль со специальной системой распыления. Он будет двигаться по пустым улицам и равномерно обрабатывать их антисептиком.

Федосеев в интервью РИА Новости отметил, что создание машины займет всего несколько месяцев и не потребует значительных затрат. Предстаивтель "Автонет" напомнил, что похожая технология используется в Китае в провинции Хубэй для противодействия коронавирусу.

Созданием новой технологии уже заинтересовался российский разработчик беспилотных автомобилей StarLine. Он отметил, что любая технологическая компания, в частности "Яндекс" и МАДИ, способна создать такой беспилотник.

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Автор: Яна Либерман
#беспилотный автомобиль #коронавирус

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