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4:21   24 Марта 2020
Общество

Четырнадцатый самолет ВКС РФ прибыл на авиабазу ВВС в Италии

Четырнадцатый самолет ВКС РФ прибыл на авиабазу ВВС в Италии

Последний самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом приземлился в Италии, сообщает Минобороны РФ.

Приземлившийся в Италии борт с военными специалистами, оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции 14-ый по счету, сообщает ведомство. Самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" вечером в понедельник.

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ сел на аэродроме авиабазы ВВС Италии "Пратика-де-Маре". База находится в 30 километрах на юго-западе от Рима.

Показатель смертности от коронавиурса в Италии постепенно снижается. Общее число погибших превышает 5,4 тысячи человек. Всего инфицированы более 50 тысяч жителей страны.

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Автор: Илья Романович
#италия #вкс рф #коронавирус

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