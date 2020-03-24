Четырнадцатый самолет ВКС РФ прибыл на авиабазу ВВС в Италии

Последний самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом приземлился в Италии, сообщает Минобороны РФ.

Приземлившийся в Италии борт с военными специалистами, оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции 14-ый по счету, сообщает ведомство. Самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" вечером в понедельник.

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ сел на аэродроме авиабазы ВВС Италии "Пратика-де-Маре". База находится в 30 километрах на юго-западе от Рима.

Показатель смертности от коронавиурса в Италии постепенно снижается. Общее число погибших превышает 5,4 тысячи человек. Всего инфицированы более 50 тысяч жителей страны.