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4:05   24 Марта 2020
Технологии

Создатели "Ведьмака" показали видео съемки боя с кикиморой

Создатели "Ведьмака" показали видео съемки боя с кикиморой

Стриминговый сервис Netflix опубликовал короткое видео, которое было снято во время съемочного процесса сцены битвы с кикиморой. Именно с этого эпизода начинается сериал "Ведьмак".

Операторы зафиксировали, как Владимир Фурдик, отвечающий за сцены битв в сериале, орудует мечом на съемочной площадке. В это время над ним стоят другие участники группы с длинными стойками в руках. Стойки имитируют лапы монстра. Фурдик в замедленном действии уворачивается от "лап чудовища" и наносит ответные удары. В конце одна и стоек прижимает его к полу, однако герой достает меч и пронзает невидимое тело врага.

Новый сезон сериала "Ведьмак" запланирован на следующий год. Точная дата премьеры пока не сообщается, передает издание "Игромания".

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Автор: Руслан Неглинный
#сериал #netflix #ведьмак

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