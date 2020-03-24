Создатели "Ведьмака" показали видео съемки боя с кикиморой

Стриминговый сервис Netflix опубликовал короткое видео, которое было снято во время съемочного процесса сцены битвы с кикиморой. Именно с этого эпизода начинается сериал "Ведьмак".

Операторы зафиксировали, как Владимир Фурдик, отвечающий за сцены битв в сериале, орудует мечом на съемочной площадке. В это время над ним стоят другие участники группы с длинными стойками в руках. Стойки имитируют лапы монстра. Фурдик в замедленном действии уворачивается от "лап чудовища" и наносит ответные удары. В конце одна и стоек прижимает его к полу, однако герой достает меч и пронзает невидимое тело врага.

Новый сезон сериала "Ведьмак" запланирован на следующий год. Точная дата премьеры пока не сообщается, передает издание "Игромания".