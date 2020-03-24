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3:48   24 Марта 2020
Общество

США призвали отложить Олимпиаду-2020 из-за пандемии коронавируса

США призвали отложить Олимпиаду-2020 из-за пандемии коронавируса

Олимпийский комитет США призвали отложить Олимпиаду-2020 в Токио из-за пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в официальном обращении к МОК.

Комитет отметил, что данное решение связано с тем, что нынешняя ситуация с коронавирусом мешает спортсменам проводить тренировки, участвовать в квалификационных соревнованиях и проходить допинг-контроль.

Подчеркивается, что Олимпийский комитет США призывает МОК принять все необходимые меры для того, чтобы Игры проходили в безопасных и справедливых для всех их участников.

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Автор: Юлия Яковлева
#олимпиада-2020 #коронавирус

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