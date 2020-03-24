Врач-терапевт рассказала, что хозяйственное мыло лучше всего защищает от COVID-19

Детское и 72-процентное хозяйственное мыло лучше всего борются с вирусными инфекциями. Об этом сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

Именно в этих видах мыла содержатся компоненты, способные эффективно смывать вирусы и бактерии, сообщает "Москва 24". Лапа указала, что намыливать руки нужно не менее 20 секунд, а после обязательно наносить защитный крем с витамином F.

Микробиолог Евгений Плисов добавил, что детское мыло прекрасно подойдет людям с чувствительной кожей. Он рассказал, что это дезинфицирующее средство способно бороться с коронавирусом, который, кроме белкового капсида, имеет липидную оболочку.

Медицинские специалисты из Индии назвали натуральные антибиотики, которые помогут справиться с заболеваниями. "Слово и дело" передает, что к ним относят мед и имбирь.