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2:26   24 Марта 2020
Шоу-бизнес

Петросян ответил на слухи о рождении сына от молодой помощницы

Петросян ответил на слухи о рождении сына от молодой помощницы

Российский юморист и телеведущий Евгений Петросян призвал журналистов не лезть в его личную жизнь. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать слухи о том, что суррогатная мать родила ему и Татьяне Брухуновой сына.

Журналисты писали о том, что 74-летний Петросян недавно стал отцом. В сообщениях говорилось, что у него и его молодой супруги Татьяны Брухуновой родился сын. Мальчик якобы родился в одной из арабских клиник посредством суррогатного материнства.

Петросян ответил, что ему нечего сказать на эту новость. Однако он не стал опровергать или подтверждать эти слухи.

"Я не хочу, чтобы вы это обсуждали, потому что это совершенно не ваше дело", — отреагировал артист.

Кроме того, пара до сих пор не раскрывает новость о своей возможной свадьбе. Петросян и Брухунова не комментируют слухи о том, что они узаконили свои отношения.

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Автор: Василий Пименов
#слухи #петросян

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