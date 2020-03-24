Журналист Белого дома возможно болен COVID-19

Один из журналистов пресс-пула Белого дома мог заболеть коронавирусом. Об этом сообщила Ассоциация журналистов администрации президента США.

Журналист находился в Белом доме 9, 11, 16 и 18 марта. В связи с этим ассоциация призывает других сотрудников предпринять необходимые меры и проконсультироваться с медицинскими специалистами, передает РИА Новости.

Ежедневно в пресс-центре Белого дома проводят брифинги по ситуации с коронавирусом в США, на которых присутствует глава государства Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Недавно доступ на "собрания" был ограничен для членов пула.

New Inform сообщает, что США и Европа пытаются дискредитировать РФ из-за успехов страны в борьбе с коронавирусом. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич.