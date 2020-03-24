Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врач-терапевт рассказала, что хозяйственное мыло лучше всего защищает от COVID-19

Врач-терапевт рассказала, что хозяйственное мыло лучше всего защищает от COVID-19

 Журналист Белого дома возможно болен COVID-19

Журналист Белого дома возможно болен COVID-19
Силы ПВО ЛНА открыли огонь по беспилотнику террористов ПНС над районом Вади ар-Рабиа

Силы ПВО ЛНА открыли огонь по беспилотнику террористов ПНС над районом Вади ар-Рабиа

 "Литературная газета" призвала политиков выучить геополитические уроки Лимонова

"Литературная газета" призвала политиков выучить геополитические уроки Лимонова
Поднебесная строит «ночной кошмар» для США

Поднебесная строит «ночной кошмар» для США

 Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»

Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»
Врач-терапевт рассказала, что хозяйственное мыло лучше всего защищает от COVID-19

Врач-терапевт рассказала, что хозяйственное мыло лучше всего защищает от COVID-19

 Журналист Белого дома возможно болен COVID-19

Журналист Белого дома возможно болен COVID-19
Силы ПВО ЛНА открыли огонь по беспилотнику террористов ПНС над районом Вади ар-Рабиа

Силы ПВО ЛНА открыли огонь по беспилотнику террористов ПНС над районом Вади ар-Рабиа

 "Литературная газета" призвала политиков выучить геополитические уроки Лимонова

"Литературная газета" призвала политиков выучить геополитические уроки Лимонова
Поднебесная строит «ночной кошмар» для США

Поднебесная строит «ночной кошмар» для США

 Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»

Олейник рассказал, как Украина дошла до «стадии развала»
2:19   24 Марта 2020
Общество

Журналист Белого дома возможно болен COVID-19

Журналист Белого дома возможно болен COVID-19

Один из журналистов пресс-пула Белого дома мог заболеть коронавирусом. Об этом сообщила Ассоциация журналистов администрации президента США.

Журналист находился в Белом доме 9, 11, 16 и 18 марта. В связи с этим ассоциация призывает других сотрудников предпринять необходимые меры и проконсультироваться с медицинскими специалистами, передает РИА Новости.

Ежедневно в пресс-центре Белого дома проводят брифинги по ситуации с коронавирусом в США, на которых присутствует глава государства Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Недавно доступ на "собрания" был ограничен для членов пула.

New Inform сообщает, что США и Европа пытаются дискредитировать РФ из-за успехов страны в борьбе с коронавирусом. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #белый дом #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...