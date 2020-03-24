Доктор Рошаль заявил, что ситуация с COVID-2019 является "репетицией биологической войны"

Ситуация с распространением по миру нового коронавируса является фактической "репетицией биологической войны". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.

По словам доктора, нынешняя ситуация с распространением COVID-2019 показывает, насколько современная система здравоохранения готова к таким вызовам, передает Федеральное агентство новостей.

"Фактически сегодня это репетиция биологической войны", — заявил Рошаль.

По его словам, сейчас говорится только о данном способе войны, а не про терроризм или о ядерном оружии. Доктор уверен, что на данный момент идет проверка здравоохранения мира на готовность к биологической войне. Рошаль отметил, что у России должна быть "разумная достаточность" в этом вопросе.

Эксперт заявил, что проблемы, которые выявились в ходе пандемии в других странах, показали, что оптимизация и сокращения в системе здравоохранения могут быть ошибкой.

Рошаль также напомнил, что когда в России случается та или иная катастрофа, пострадавших отправляют в Москву для оказания медпомощи. Он отметил, что это характеризует общее состояние здравоохранения в данном плане.