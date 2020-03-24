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1:27   24 Марта 2020
Общество

Представители "Единой России" организуют помощь пожилым людям в карантине по коронавирусу

Представители "Единой России" организуют помощь пожилым людям в карантине по коронавирусу

Сторонники партии "Единая Россия" запускают акцию "Добрососедство". Волонтеры организуют помощь пожилым людям и многодетным семьям в условии карантина по коронавирусу.

Сторонники партии будут совместно с региональными партнерскими НКО организовывать помощь пенсионерам, сообщает РИА Новости. Пожилые люди смогут обратиться к добровольцам по телефону. 

Отмечается, что номера телефонов будут размещены в подъездах. Это нужно для того, чтобы помощь попросили те, у кого нет доступа к Интернету. 

Представители партии добавили, что к акции могут подключиться люди, живущие по соседству. Вероятно, пенсионерам будет психологически просто обратиться к уже знакомым людям.

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Автор: Илья Романович
#единая россия #нко #многодетные семьи #пожилые люди #коронавирус

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