Представители "Единой России" организуют помощь пожилым людям в карантине по коронавирусу

Сторонники партии "Единая Россия" запускают акцию "Добрососедство". Волонтеры организуют помощь пожилым людям и многодетным семьям в условии карантина по коронавирусу.

Сторонники партии будут совместно с региональными партнерскими НКО организовывать помощь пенсионерам, сообщает РИА Новости. Пожилые люди смогут обратиться к добровольцам по телефону.

Отмечается, что номера телефонов будут размещены в подъездах. Это нужно для того, чтобы помощь попросили те, у кого нет доступа к Интернету.

Представители партии добавили, что к акции могут подключиться люди, живущие по соседству. Вероятно, пенсионерам будет психологически просто обратиться к уже знакомым людям.