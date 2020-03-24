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1:15   24 Марта 2020
Общество

Большинство россиян в самоизоляции смотрят сериалы и читают книги

Большинство россиян в самоизоляции смотрят сериалы и читают книги

Большинство россиян в домашней самоизоляции смотрят сериалы, читают книги и занимаются уборкой. Соответствующее исследование провели аналитики Aviasales.

Наиболее сознательные граждане в период самоизоляции решили посвятить время учебе и рабочим делам. Так, некоторые россияне трудятся на удаленной работе, другие – пишут дипломы.

Чтение книг и просмотр сериалов находятся на третьем месте по популярности среди остальных занятий на время домашней самоизоляции. Компьютерные игры – еще один вид досуга. Например, один из респондентов сообщил, что вместе с друзьями будет играть в "Герои Меча и Магии III". Для некоторых карантин на дому превратился в вынужденный отпуск, но они воспринимают такую ситуацию спокойно. Две недели – это отличный шанс, чтобы отдохнуть и набраться сил, передает РИА Новости.

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Автор: Руслан Неглинный
#опрос #россияне #карантин #самоизоляция

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