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0:13   24 Марта 2020
Общество

Премьер Британии объявил о введении карантина в королевстве

Премьер Британии объявил о введении карантина в королевстве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с обращением к нации, объявив о введении карантина в королевстве для предотвращения рисков распространения коронавируса.

Карантинные меры будут действовать в Соединенном Королевстве как минимум три недели, в течение которых британцам будет разрешено покидать свои дома только при определенных условиях. Джонсон обосновал данные меры тем, что в случае заражения большого количества людей Национальная служба здравоохранения может не справиться с ситуацией. Премьер Британии подчеркнул, что сейчас важно замедлить темпы распространения инфекции. Он выразил благодарность всем, кто следовал рекомендациям, однако отметил, что сейчас власти вынуждены ужесточить меры контроля.

Британцы должны будут оставаться дома и смогут выходить на улицы только для покупки товаров первой необходимости, для физических упражнений (один раз в день), по медицинским нуждам, либо для поездки на работу, но только при крайней необходимости, подчеркнул Джонсон.

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Автор: Руслан Неглинный
#британия #джонсон #карантин

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