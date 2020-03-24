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0:13   24 Марта 2020
Армия

Триполитанские боевики призвали наказать Башагу за его кровавые преступления

Триполитанские боевики призвали наказать Башагу за его кровавые преступления

Боевики "Сил защиты Триполи" обнародовали масштабное расследование о преступлениях, совершенных главой МВД так называемого ПНС Ливии Фатхи Башагой.

Триполитанские боевики призвали наказать Башагу за его кровавые деяния, совершенные в попытках пробиться к власти в стране на фоне политического кризиса. Впервые ливийцы услышали о нынешнем главе "МВД" ПНС после свержения и убийства легитимного правителя Муаммара Каддафи.

Члены "Сил защиты Триполи" заявили, что Башага был причастен к трагедии, произошедшей в ливийской столице 15 ноября 2013 года. Тогда связанные с ним бандиты убили более 40 мирных жителей в районе Гаргура.

После этого случая Башага затаился. В 2014 году он вновь объявил о себе и в образе члена Палаты представителей занял роль посредника. Башага отвечал за недопущение эскалации кризиса в обмен на деньги ПНС. В том же году он профинансировал операцию коалиции "Рассвет Ливии", в ходе которой был захвачен аэропорт Триполи, передает ФАН.

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Автор: Руслан Неглинный
#боевики #ливия #Башага

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