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Силы ПВО ЛНА открыли огонь по беспилотнику террористов ПНС над районом Вади ар-Рабиа

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23:50   23 Марта 2020
Армия

ЛНА сообщила об обстрелах со стороны боевиков ПНС на второй день гуманитарного перемирия

ЛНА сообщила об обстрелах со стороны боевиков ПНС на второй день гуманитарного перемирия

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) обстреляли позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) на второй день гуманитарного перемирия. Об этом заявил официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари.

Террористы ПНС задействовали артиллерию при обстрелах жилых кварталов в районе Каср-Бен-Гашира и восточного пригорода Триполи Вади ар-Рабиа. Кроме того, боевики, подконтрольные главарю ПНС Ливии Файезу Сарраджу, ударили реактивными системами залпового огня по северной части Тархуны, передает Федеральное агентство новостей.

Представитель ЛНА считает, что действия триполитанских боевиков, которые проводят обстрелы и перегруппировку своих войск, представляют серьезную опасность для региона и мирных жителей. Террористы в очередной раз продемонстрировали отказ от соблюдения режима прекращения боевых действий.

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #африка #лна

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