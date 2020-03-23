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Силы ПВО ЛНА открыли огонь по беспилотнику террористов ПНС над районом Вади ар-Рабиа

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23:15   23 Марта 2020
Общество

Медиапартнеры "Патриот" и "Компас Инфо" будут защищать права граждан РФ

Медиапартнеры "Патриот" и "Компас Инфо" будут защищать права граждан РФ

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук заявил о формировании медиапартнерства с интернет-изданием "Компас Инфо".

Общая работа Медиагруппы "Патриот" и издания "Компас Инфо"  будет направлена на поддержание открытости информационного пространства. Кроме того, партнеры намерены распространять объективную информацию о событиях, происходящих в РФ и за рубежом.

Сообщается, что ресурсы готовы активно сотрудничать и реализовать общие цели. В частности, партнеры направят свои усилия на защиту информационного поля и борьбу с фейками либеральных СМИ. Медиагруппа "Патриот" и "Компас Инфо" займутся отстаиванием прав и интересов своих граждан.

COMPAS.INFO публикует актуальные материалы о глобальных мировых и российских проблемах, вопросах жизни общества, природы, науки и Вселенной. На ресурсе не публикуются "желтые" новости и непроверенные слухи. Особое внимание уделяется теме русского патриотизма, объективного изложения истории, культуре России и Руси на фоне агрессивной русофобской риторики.

"Современная история России обнажила еще одну важную проблему — "лже-либерального" патриотизма, целенаправленно порочащего нас, россиян, нашу историю и культуру", – подчеркнул главный редактор "Компас Инфо".

В рамках сотрудничества "Патриот" и "Компас Инфо" планируют активно обмениваться контентом. Кроме того, партнеры будут выступать информационными спонсорами совместных мероприятий.

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Автор: Яна Либерман
#россия #патриот

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