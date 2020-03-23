Почти полтысячи человек вернулись в Москву из Марокко

Рейс Azur Air из Марокко приземлился в Москве с 461 пассажиром. На борту самолета находились граждане России, а также туристы из стран СНГ. Все они были эвакуированы из Марокко на фоне пандемии коронавируса, сообщает Минтранс РФ.

Многие страны закрыли государственные границы и частично приостановили авиасообщение из-за вспышки заболевания. На фоне сложившийся ситуации власти разных стран были вынуждены эвакуировать своих граждан, которые не смогли вернуться домой из-за ограничительных мер.

"Рейсом Azur Air в Москву вернулись из Марокко 461 человек", — написало российское ведомство на своей странице в соцсети Twitter.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса. На сегодняшний в день в мире заражены более 292 человек. В России число заболевших COVID-19 составляет 438 человек.