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22:30   23 Марта 2020
Общество

Журналист "Эха Москвы" нагнетал панику среди населения по заказу Ходорковского

Журналист "Эха Москвы" нагнетал панику среди населения по заказу Ходорковского

Либеральная компания в лице олигарха Михаила Ходорковского и блогера Алексея Навального продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в России, несмотря на пандемию коронавируса. Они действуют своим излюбленным путем, используя различные фейки.

Издание Nation News подготовило пять самых запоминающихся фейков Ходорковского и его соратников на тему коронавируса. Открывает список глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, которая при поддержке иностранных СМИ и основателя Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, распространяет в социальных сетях фейки о COVID-19.

Далее идет политолог Валерий Соловьев, который заявил в беседе с журналистами радио "Эхо Москвы" о том, что Россия якобы принижает число заболевших коронавирусом в стране. В Генпрокуратуре опровергли заявление Соловьева, а радио теперь грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

В третьей ситуации также фигурирует "Эхо Москвы", однако на этот раз отличился ведущий радиостанции Сергей Асланян. Он опубликовал в соцсетях фейковую новость о якобы неадекватной обстановке в магазинах Москвы на фоне коронавируса. К своему посту он прикрепил фотографию из Турции, пытаясь выдать ее за российскую. Асланян быстро понял, что читатели не повелись на его фейк, после чего поспешил удалить публикацию.

Отметилось в рейтинге и "МБХ Медиа", спонсируемое самим Ходорковским. СМИ пыталось убедить своих читателей в том, что российские власти якобы умалчивают информацию о реальной ситуации в России. Кроме того, "МБХ Медиа" попыталось связать эту новость с трагедиями в Беслане и кемеровской "Зимней вишне".

Несколько пранкеров в России получили реальные наказания за попытку посеять панику среди людей. Молодой человек из Тюмени получил пять суток за шутку о якобы госпитализации "зараженного" человека посреди улицы. Наказание ждет и московского пранкера, который сымитировал "приступ" в метро.

 

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Автор: Илья Романович
#ходорковский #фейки #коронавирус

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