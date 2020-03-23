Крупные ритейлеры сообщили о снижении спроса на товары первой необходимости

Напуганные коронавирусом люди стали меньше скупать товары первой необходимости.

Ритейлеры зафиксировали снижение спроса на товары, которые активно скупали в связи с пандемией коронавируса. Спрос нормализовался за прошлую неделю, передает "Интерфакс".

По данным ритейлера, владеющего "Пятерочкой", "Перекрестком" и "Каруселью", снизился спрос на крупы, макароны, консервы, сахар, соль и туалетную бумагу. Представители "Ленты" отметили, что спрос на те же товары уменьшился в сравнении с прошлой неделей. ТУ же тенденцию заметили в "Ашане", где спрос на продукцию первой необходимости упал на 20%.

Отмечается также, что товары все равно раскупают гораздо в больших количествах, чем в аналогичный период 2019 года. Поэтому ритейлеры снабжают магазины поставками в увеличенном объеме, чтобы не допустить дефицит.