Террористы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не прекращают обстрелы жилых районов в Триполи, сообщает пресса.

Как передает Федеральное агентство новостей, в районе Айн Зара наблюдается самая опасная обстановка в ливийской столице Триполи. Как сообщили представители Ливийской национальной армии (ЛНА), боевики ПНС Ливии попытались прорваться сквозь позиции армии фельдмаршала Халифа Хафтара, однако атака террористов не увенчалась успехом. Также уточняется, что аэропорт Митига, превращенный триполитанскими боевиками и турецкими войсками в военную базу, используется террористами для складирования тел бандитов, наемников из Сирии, а также бойцов ВС Турции.

В нелегальной тюрьме на территории аэропорта также незаконно удерживаются российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые были похищены боевиками ПНС Ливии в прошлом году.

Помимо этого, над районом Вади ар-Рабиа был замечен БПЛА боевиков, по которому ПВО Ливийской национальной армии открыли огонь. Также по информации ЛНА, террористы ПНС Ливии регулярно нарушают режим прекращения огня на всех направлениях, устраивая вооруженные нападения и обстрелы позиций бойцов Хафтара. Не редко под ударом бандитов оказываются мирные жители и объекты инфраструктуры.

Результатом одного из сражений в районе Айн Зара стал разгром террористов ПНС Ливии, которые в конечном итоге не пожелали забрать тела ликвидированных боевиков, а также остатки уничтоженной боевой техники.

Подробнее о нарушении перемирия террористическим ПНС Ливии можно узнать в статье ФАН.