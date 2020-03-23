Малькевич уличил либералов в двуличии на фоне пандемии коронавируса

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич отметил, что так называемые "либералы" выгораживают жесткие меры европейских стран, но при этом критикуют Китай за аналогичные действия.

В беседе с РИА LIVE24 Малькевич обратил внимание, что в Европе ограничительные меры называют проявлением заботы о людях, а в России и Китае те же действия выставляются, как ограничение свобод и прав. При этом он добавил, что принятые властями России меры являются самыми либеральными на фоне других государств. Глава ФЗНЦ отметил, что "либералы" призывают к митингам, ставя тем самым под угрозу жизни и здоровье людей.

"Ведь, митинги либералов помогают в распространении заразы. Ситуация с коронавирусом вскрыла огромное количество провокаторов, к которым, к слову, в России относятся крайне гуманно", — пояснил Малькевич.

Политолог Сергей Наумов поддержал своего коллегу Олега Матвейчева, раскритиковавшего граждан, которые прибыли из зараженной страны и не предоставили соответствующие данные Роспотребнадзору. Наумов отметил, что часто люди сами не замечают, как своими неосторожными действиями способствуют распространению болезни. Политолог призвал граждан соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, так как из-за из безответственности страдают другие люди.