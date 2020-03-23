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21:20   23 Марта 2020
Политика

"Литературная газета" призвала политиков выучить геополитические уроки Лимонова

"Литературная газета" призвала политиков выучить геополитические уроки Лимонова

Журналист "Литературной газеты" посвятил статью писателю, публицисту и политическому деятелю Эдуарду Лимонову, который ушел из жизни 17 марта 2020 года. Материал был опубликован в воскресенье, 22 марта.

Лимонов при жизни стал фигурой, которая продемонстрировала миру культурное величие России. Он смог добиться уважения и известности в западных странах благодаря литературному таланту и честности. При этом политик никогда не очернял свою Отчизну.

Автор "Литературной газеты" заявляет, что публицист всегда выступал за самобытность России и боролся за ее национальное единство. Кроме того, он был сторонником объединения русского народа, который подвергся насильственному разобщению.

По мнению журналиста, современным политикам необходимо учиться у писателя. Лимонов считал, что страна проходит "точку невозврата" и саморазрушается, когда перестает привлекать на службу — общественную, военную и административную — людей принципиально честных и жертвенных. Людей, для которых любовь к ближнему является не просто "красным словцом", а подлинной истиной, данной свыше.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #лимонов

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