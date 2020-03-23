ООН запросит у стран средства для борьбы с пандемией коронавируса

Представители ООН попросят у стран-участниц два миллиарда долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией. Средства выделят наиболее пострадавшим от пандемии регионам, объяснил генсек организации Антониу Гутерреш.

Международная организация по миграции и управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев совместно разрабатывают план по сотрудничеству и созданию помощи, необходимой для зараженных COVID-19. Программа помощи рассчитана на незащищенные слои населения, которые проживают в лагерях и поселениях, объяснил глава организации.

Гутерреш призвал международное сообщество поддержать инициативу. Организации планируют запросить у стран два миллиарда долларов для воплощения ее в жизнь. При помощи средств появится возможность реагировать куда более эффективно в гуманитарном смысле.

Граждан, распространяющих неправдивую информацию о пандемии, следует подвергать уголовному преследованию. Писатель и блогер Дмитрий Пучков также заметил, что СМИ, которые публикуют непроверенные данные, стоит блокировать.