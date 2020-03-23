Российские звезды рассказали россиянам, как пережить эпидемию коронавируса

Знаменитости записали обращение к россиянам, где рассказали о правилах, которые нужно соблюдать во время эпидемии коронавируса: как позаботиться о себе и близких людях, как справиться с паникой и какие меры профилактики стоит предпринять.

Сергей Безруков, актер и народный артист России, Николай Валуев, чемпион мира по боксу, музыкант Митя Фомин, специалист в психотерапии Андрей Курпатов и другие знаменитости разных сфер выступили с обращением об эпидемии, сообщил телеканал 360. Они призвали россиян относиться к поступающим со всех сторон новостям без паники, но понимать серьезность ситуации.

Звезды напомнили о необходимости минимизировать социальные контакты. Многие люди могут не знать о заболевании ввиду отсутствия симптомов, но быть носителями вируса, а это опасно для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

В обращении прозвучали и замечания о важности соблюдения гигиены: нужно чаще мыть руки и стараться не касаться лица.

Знаменитости призывают не унывать и смотреть на вещи позитивно: время, проведенное в изоляции, можно направить в продуктивное русло и посвятить его самообразованию или провести с детьми.