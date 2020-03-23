Предложенная Асадом амнистия в САР является хорошим примером решения внутренних конфликтов

Президент Сирии Башар Асад подписал указ об амнистии по совершенным преступлениям, предоставив террористам в Идлибе последний шанс сложить оружие и урегулировать свой статус.

Политолог Владимир Шаповалов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, насколько эффективна мера сирийского президента.

Шаповалов напомнил, что опыт с амнистиями у Сирии уже был в южных провинциях страны, причем довольно успешный: террористы массово складывали оружие, чтобы урегулировать свой статус. Новый указ Асада пересекается с прошлыми решениями, но в этот раз политолог переживает за благополучность проведения амнистии. Эксперт утверждает, что нельзя не брать во внимание численное комплектование группировок: в Идлибе очень высокая концентрация вооруженных боевиков, которые состоят в запрещенных организациях.

Политолог предполагает, что высок процент вероятности не самого успешного исхода: концентрация убежденных террористов в Идлибе гораздо выше, чем была в той же провинции Даръа. Возможно, что амнистия не найдет позитивного отклика именно в Идлибе, хотя Шаповалов отметил, что сама идея Асада — это прекрасный пример того, как нужно решать внутренние конфликты.

RT писал, что министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.