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20:55   23 Марта 2020
Политика

Предложенная Асадом амнистия в САР является хорошим примером решения внутренних конфликтов

Предложенная Асадом амнистия в САР является хорошим примером решения внутренних конфликтов

Президент Сирии Башар Асад подписал указ об амнистии по совершенным преступлениям, предоставив террористам в Идлибе последний шанс сложить оружие и урегулировать свой статус.

Политолог Владимир Шаповалов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, насколько эффективна мера сирийского президента.

Шаповалов напомнил, что опыт с амнистиями у Сирии уже был в южных провинциях страны, причем довольно успешный: террористы массово складывали оружие, чтобы урегулировать свой статус. Новый указ Асада пересекается с прошлыми решениями, но в этот раз политолог переживает за благополучность проведения амнистии. Эксперт утверждает, что нельзя не брать во внимание численное комплектование группировок: в Идлибе очень высокая концентрация вооруженных боевиков, которые состоят в запрещенных организациях.

Политолог предполагает, что высок процент вероятности не самого успешного исхода: концентрация убежденных террористов в Идлибе гораздо выше, чем была в той же провинции Даръа. Возможно, что амнистия не найдет позитивного отклика именно в Идлибе, хотя Шаповалов отметил, что сама идея Асада — это прекрасный пример того, как нужно решать внутренние конфликты.

RT писал, что министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #башар асад #амнистия

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