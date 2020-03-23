Сроки снижения активности коронавируса назвали в Минздраве РФ

Активное распространение коронавируса резко сократится в апреле или мае, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Об этом он рассказал в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты". Эксперт уверен, что активность вируса в любом случае уменьшится с изменением сезона и температуры воздуха.

Маловероятно исполнение прогнозов, согласно которым инфекция распространится на большую часть населения планеты, считает эпидемиолог. Такая ситуация вполне была вероятна в средние века, когда заболевания не поддавались контролю. В современном мире проводится множество мероприятий, которые сдерживают распространение коронавируса.

Главный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева порекомендовала пожилым людям на время пандемии коронавируса отдать своих домашних питомцев членам семьи. Опасность не представляют только те животные, которые не выходят на улицу и находятся в самоизоляции, пишет издание news.ru.

Впервые коронавирусная инфекция охватила китайскую провинцию Хубэй в конце прошлого года. На данный момент вирус распространился на более чем 160 стран. Эксперты допускают возможность того, что вирус в город Ухань могли завезти американские военные.