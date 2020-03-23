Жители столицы смогут проголосовать по поправкам к Конституции онлайн

Возможность проведения онлайн-голосования рассматривает московская городская избирательная комиссия. Оно продлится почти четыре полных дня.

Дистанционное электронное голосование может начаться в 08:00 19 апреля и продлиться до 20:00 22 апреля, сообщает РИА Новости. По словам председателя московского избиркома Юрия Ермолова, формирование списков будет вестись на основе заявлений от избирателей. Их прием начнется 25 марта и завершится 16 апреля.

Заявку подать можно не только через mos.ru, но и используя портал госуслуг. Ермолов уточнил, что общероссийское голосование по поправкам будет проводиться по единому федеральному округу. Этим оно отличается от ситуации на прошлогодних выборах в Мосгордуму, когда формировались три избирательных участка.

"Предлагается образовать один участок дистанционного электронного голосования", — сообщил председатель МГИК.

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