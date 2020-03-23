Минздрав Турции заявляет о распространении коронавируса на всей территории

Коронавирус нового типа распространился на территории всей Турции, сообщает министр здравоохранения страны Фархреттин Коджа.

Министр сделал заявление 23 марта. Также турецкие компании по производству медицинских масок не будут продавать их за границу в связи с пандемией коронавируса. В Турции идет производство тестов для выявления инфекции. Из Китая привезли в страну препарат, показавший положительные результаты при лечении вируса.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последней информации ВОЗ, в мире инфицированы свыше 292 тысяч человек.