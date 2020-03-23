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20:29   23 Марта 2020
Экономика

Независимые АЗС просят российские власти оказать поддержку в период пандемии COVID-19

Независимые АЗС просят российские власти оказать поддержку в период пандемии COVID-19

Льготы правительства России для независимых АЗС позволят компаниям не допустить спекулятивного роста цен на топливо, об этом сообщили в "Независимом топливном союзе".

Падение спроса на топливо в связи с распространением коронавируса может оказать серьезное влияние на независимые топливные станции и трейдеров. Не исключено, что индустрия окажется в ситуации спекулятивного роста цен на бензин. Представители "Независимого топливного союза" направили кабинету министров России письмо с просьбой оказать поддержку игрокам энергетической сферы.

Предоставленные правительством льготы позволят не только сохранить устоявшееся ценообразование, но и обеспечить снабжение потребителя ресурсами даже в условиях снижающегося спроса, сообщает ТАСС.

Ранее правительство приняло решение оказать помощь предприятиям среднего и малого бизнеса, которые испытывают финансовые сложности в связи с коронавирусом.

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Автор: Юлия Яковлева
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