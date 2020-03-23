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20:24   23 Марта 2020
Экономика

Российские банки готовы поддержать пострадавших от COVID-19 клиентов

Российские банки готовы поддержать пострадавших от COVID-19 клиентов

Крупнейшие российские кредитные организации готовы поддержать своих клиентов, которые оказались в сложной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса. Им предлагаются кредитные каникулы или отсрочки по платежам.

Пандемия COVID-19 и самоизоляция населения могут оказывать серьезное финансовое давление на потребителей кредитных продуктов. Крупнейшие российские банки приняли решение помочь клиентам. Так, "Сбербанк" и Альфа-банк объявили о решении предоставить потребителям кредитные каникулы. ВТБ планирует внедрить систему отсрочек.

Московский кредитный банк сообщает о возможности перенести даты платежа и отменить штрафные санкции для клиентов, которые предоставят справку об инфекции. Промсвязьбанк по таким же условиям готов реструктурировать кредит.

Ранее необходимость помочь пострадавшим от коронавируса озвучил кабинет министров России. Было принято решение поддержать граждан и предприятия, которые оказались в сложной ситуации из-за обстоятельств непреодолимой силы.

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Автор: Яна Либерман
#россия #банки #кредит #потребитель #коронавирус

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