Россия на 10 дней заморозила экспорт крупяных изделий

Введенный запрет на поставки всех видов круп в зарубежные страны будет действовать 10 дней, начиная с 20 марта, говорится в письме Россельхознадзора территориальным органам.

Окончательное решение рабочая группа Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, отмечает ведомство. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил Минпромторгу и Федеральной таможенной службе (ФТС) подготовить предложения об ограничении экспорта продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарственных средств с учетом текущих объемов их производства и созданных запасов.

Гречки за границу продается не слишком много, чего не скажешь о рисе, которым снабжаются основном Турция и страны бывшего СССР. По словам экспертов, в сезоне-2019/2020 Россия могла отправить на экспорт 21% всей произведенной рисовой крупы. Между тем глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркивал, что российские торговые сети не сталкиваются с дефицитом продуктов, несмотря на возросший потребительский спрос.