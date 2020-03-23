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20:08   23 Марта 2020
Экономика

Россия на 10 дней заморозила экспорт крупяных изделий

Россия на 10 дней заморозила экспорт крупяных изделий

Введенный запрет на поставки всех видов круп в зарубежные страны будет действовать 10 дней, начиная с 20 марта, говорится в письме Россельхознадзора территориальным органам.

Окончательное решение рабочая группа Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, отмечает ведомство. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил Минпромторгу и Федеральной таможенной службе (ФТС) подготовить предложения об ограничении экспорта продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарственных средств с учетом текущих объемов их производства и созданных запасов.

Гречки за границу продается не слишком много, чего не скажешь о рисе, которым снабжаются основном Турция и страны бывшего СССР. По словам экспертов, в сезоне-2019/2020 Россия могла отправить на экспорт 21% всей произведенной рисовой крупы. Между тем глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркивал, что российские торговые сети не сталкиваются с дефицитом продуктов, несмотря на возросший потребительский спрос.

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Автор: Ирина Большунова
#продукты #экспорт #россельхознадзор #продукты питания #гречка #рис #коронавирус

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