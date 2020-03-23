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20:07   23 Марта 2020
Политика

Кошкин: Анкара воспользуется гибелью солдат в Ливии для укрепления влияния в регионе

Кошкин: Анкара воспользуется гибелью солдат в Ливии для укрепления влияния в регионе

Техника и тела боевиков, погибших во время военных действий на линии фронта в Айн Заре, не были переданы Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Предложение забрать тела для дальнейших похорон было встречено отказом.

Правительство национального согласия Ливии, отказавшись от предложения забрать тела погибших, объяснило свое решение тем, что это не их потери. В результате обозначенной позиции, Ливийской национальной армии (ЛНА) пришлось обратиться к другим организациям (Красный полумесяц, Красный Крест). Согласно словам члена ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, Запад и Турция будут рассматривать эту ситуацию по-разному, каждая сторона — в своих целях.

“Я уверен, что есть определенные интересы у Турции: они бы хотели показать тот факт, что террористы существуют, что с ними нужно бороться”, — подчеркивает эксперт в интервью с Федеральным агентством новостей.

В настоящее время военные действия, происходящие на территории Ливии, заморожены в связи с активным распространением коронавируса. Ливийские военные приняли это решение из-за гуманитарных соображений, сообщается на портале RT.

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Автор: Илья Романович
#турция #ливия #лна #пнс

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