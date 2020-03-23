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19:46   23 Марта 2020
Общество

Секретарь Союза журналистов Шишкина рассказала, что купила дом в Финляндии в кредит

Секретарь Союза журналистов Шишкина рассказала, что купила дом в Финляндии в кредит

Дача секретаря Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области Марины Шишкиной, которая находится в Финляндии, была приобретена экс-депутатом еще в 2008 году. Об этом она рассказала в беседе с журналистами.

В собственности у Марины Шишкиной находится один гектар на территории Финляндии, на котором числятся два жилых дома. Корреспонденты издания iReactor связались с ней, чтобы выяснить откуда у нее это имущество. Во время интервью она не стала отрицать наличие земельного участка.

Как она сообщила, эта дача была указана во всех декларациях с 2011 года, когда она стала депутатом Законодательного собрания Петербурга. По ее словам, участок и дома были куплены еще 12 лет назад в кредит и на законные деньги. Также собеседник издания сообщил, что, будучи парламентарием, она была одной из немногих, кто декларировал свою дорогостоящую недвижимость.

Помимо этого, у нее спросили, не собирается ли она баллотироваться в петербургский ЗакС в 2021 году. Секретарь Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в свою очередь, ответила, что у нее нет еще официального решения на этот счет.

Напомним, что ранее Telegram-канал "Алло, редакция?" заинтересовался происхождением дачи Марины Шишкиной.

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Автор: Борис Нестеров
#финляндия #союз журналистов #шишкина

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