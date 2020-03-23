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19:43   23 Марта 2020
Общество

Публикации о коронавирусе с целью посеять панику заинтересовали Следственный комитет

Публикации о коронавирусе с целью посеять панику заинтересовали Следственный комитет

Доследственная процессуальная проверка началась по факту распространения недостоверных сведений о числе заразившихся коронавирусом в России, сообщает Следственный комитет.

Следователи изучают публикации в СМИ и соцсетях на признаки преступлений, описанных ч. 1 ст. 237 Уголовного кодекса (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 (клевета).

Тем, кто тиражирует фейки целью усиления панических настроений по первой статье грозит штраф до 300 тысяч рублей или принудительные работы. Также предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет. По второй статье взыскание может составить до трех миллионов рублей или трех годовых доходов. Виновным по данному пункту также грозит до  400 часов исправительных работ.

Писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков подчеркивал, что СМИ, тиражирующие фейковую информацию о коронавирусе, играют с огнем. Достоверные сведенья о распространении COVID-19 в России регулярно обновляются на сайте стопкоронавирусю.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#сми #соцсети #следственный комитет #фейки #коронавирус

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